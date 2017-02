Primorske novice: Na bojni nogi (4. 2.)

Koper, 3. februarja - Na volitvah v državni zbor leta 2014 je SMC - takrat še kot Stranka Mira Cerarja - prišla na oblast z obljubo o etiki in morali. Ljudje, ne le običajni volivci, pač pa verjetno tudi tisti, ki so kandidirali in bili izvoljeni za to novo stranko, so si rekli, da nam manjka prav to, v Primorskih novicah piše Jana Krebelj.