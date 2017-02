Dnevnik: Cerarjeva sekta (4. 2.)

Ljubljana, 3. februarja - Poziv premierja Mira Cerarja k odstopu Milana Brgleza s podpredsedniške funkcije SMC dodobra razgalja Cerarjevo nedoslednost in težave. Če je po glasovanju o zakonu o tujcih poudarjal, da so različna mnenja za demokratično stranko nekaj normalnega in jo celo bogatijo, je dva dni pozneje očitno ugotovil, da to ne drži, v Dnevniku piše Meta Roglič.