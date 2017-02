Večer: SMC-politika (4. 2.)

Maribor, 3. februarja - Četudi gre za razčiščevanje razmerij moči znotraj vladajoče stranke in je premier Miro Cerar predsednika DZ Milana Brgleza pozval "le" k odstopu z mesta podpredsednika SMC, ima spor močan nacionalni politični kontekst in vpliv na širšo stabilnost, saj gre za po hierarhiji drugega in tretjega človeka v državi, v Večeru piše Matija Stepišnik.