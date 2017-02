Newyorške borze v zelenem, Nasdaq z novim rekordom

New York, 3. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenem. Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump odpravil regulacije finančne industrije, je tehnološki indeks Nasdaq poskočil do novega rekorda, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Današnje trgovanje je tako sklenil pri 5666,77 točkah. Od četrtka je pridobil 30,57 točke oz. 0,54 odstotka.