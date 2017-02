Peter Prevc najboljši v kvalifikacijah Oberstdorfa

Oberstdorf, 3. februarja - Slovenski smučarski skakalci so uspešno opravili kvalifikacije poletov v Oberstdorfu. Najboljši med vsemi je bil Peter Prevc z 221,5 m (203,7 točke), na tekmo, ki se bo v soboto začela ob 16. uri, pa so se uvrstili še Jurij Tepeš, Jernej Damjan, Anže Lanišek, Cene Prevc in Domen Prevc, ki je bil na tekmo že uvrščen, a v kvalifikacijah ni skakal.