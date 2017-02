Zürich, 3. februarja - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je zavrnila pritožbo Bolivije glede odbitka štirih točk v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. Bolivijcem so kazen naložili, ker so na tekmah s Perujem (2:0) in Čilom (0:0) na igrišče poslali igralca, ki ni imel pravice nastopa.