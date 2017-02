Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 2.)

Ljubljana, 3. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pozivu slovenskega premierja Mira Cerarja predsedniku DZ in podpredsedniku stranke SMC Milanu Brglezu, naj odstopi s podpredsedniškega položaja stranke. Poročale so še o Cerarjevih navedbah na neformalnem vrhu EU na Malti, da se je odprla migrantska pot po Jadranskem morju proti Istri.