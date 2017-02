Trgovci finančno ministrico pozvali k davčni razbremenitvi

Ljubljana, 3. februarja - Predstavniki trgovskih družb so danes ministrico za finance Matejo Vraničar Erman vnovič opozorili, da mora država več storiti v smeri davčne razbremenitve. Ta je namreč ključna za ustvarjanje stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, s tem pa tudi za vrnitev trgovine in celotnega gospodarstva na predkrizno raven.