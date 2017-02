V uradnem listu razpis za generalnega direktorja pokojninskega zavoda

Ljubljana, 3. februarja - Svet pokojninskega zavoda je objavil razpis za generalnega direktorja zavoda za štiriletni mandat. Kandidati morajo imeti končan študij druge stopnje in najmanj osem let delovnih izkušenj na delovnih mestih, ki potrjujejo, da imajo strokovne, organizacijske in vodilne sposobnosti za opravljanje funkcije. Rok za prijavo je do vključno 13. februarja.