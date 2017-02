V akciji Pomoč za male bolnike zbrali več kot 25.000 evrov

Ljubljana, 3. februarja - V dobrodelni akciji Pomoč za male bolnike sta NLB in Hitradio Center zbrala več kot 25.000 evrov, ki so jih danes predali Pediatrični kliniki v Ljubljani. Denar bo namenjen preureditvi prostorov Pediatrične klinike v dnevno bolnišnico, kar bo otrokom omogočilo prijaznejše in bolj kakovostno zdravljenje, so sporočili iz UKC Ljubljana.