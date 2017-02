V Krapini podpisali dogovor o čezmejnem sodelovanju

Krapina, 3. februarja - V Krapini na Hrvaškem so danes podpisali sporazum o sodelovanju med Krapinsko-zagorsko županijo ter območjem Obsotelje in Kozjansko. Ob tem so uradno obeležili tudi začetek dela območnega urada programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.