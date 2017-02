Za 51. veliko skledo New England Patriots in Atlanta Falcons

Houston, 3. februarja - V noči na ponedeljek bo več milijonov ljudi po vsem svetu znova zrlo v televizijske sprejemnike in spremljalo finale lige ameriškega nogometa - Super Bowl. Ta ima tudi v Sloveniji vse več privržencev in navijačev, tokrat se bodo merili New England Patriots in Atlanta Falcons. Lani so v Santa Clari Denver Broncos s 24:10 premagali Carolina Panthers.