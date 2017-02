Ugledno priznanje za projekt integriranega javnega potniškega prometa

Ljubljana, 3. februarja - Slovenske železnice, kot nosilni partner izvajalskega konzorcija, so s projektom uvedbe integriranega javnega potniškega prometa IJPP dosegle odmeven uspeh na mednarodnem tekmovanju Transport Ticketing Global Awards 2017 v Londonu. Osvojile so prvo nagrado v kategoriji najbolj inovativen in k uporabnikom usmerjen ponudnik storitev.