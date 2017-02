Antiutopično delo 1984 v obdobju Trumpove vladavine ponovno na Broadwayu

New York, 6. februarja - Odkar je Donald Trump ameriški predsednik, je v velikem porastu zanimanje za antiutopične romane, kot je delo 1984 Georgea Orwella. Britanska producentka Sonia Friedman in ameriški producent Scott Rudin sta napovedala, da pripravljata novo postavitev muzikala po romanu, ki bo na Broadwayu na sporedu od 22. junija, navaja The New York Times.