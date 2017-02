Britance jezi racioniranje zelenjave v supermarketih

London, 3. februarja - Britanski verigi supermarketov Tesco in Morrisons sta danes začeli racionirati prodajo brokolija in ledenke, saj se soočata z velikim pomanjkanjem te zelenjave, ki je posledica slabega vremena na jugu Evrope. Britanski potrošniki, predvsem tisti, ki imajo radi zelenjavo, so zaradi tega precej slabe volje.