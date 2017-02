V New Yorku razstavi o umetnosti tetoviranja

New York, 4. februarja - V New Yorku, ki velja za rojstno mesto tetoviranja, so pripravili razstavi, posvečeni umetnosti tetoviranja. Prva je na ogled v prostorih Newyorškega zgodovinskega društva in predstavlja zgodovino tetoviranja. Razstava v Muzeju South Street Seaport pa je posvečena pomorščaku Augustusu Gusu Wagnerju, ki je izpopolnil umetnost tetoviranja.