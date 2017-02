Podjetniki in obrtniki iz sedmih držav v Kranjski Gori iščejo poslovne priložnosti

Kranjska Gora, 3. februarja - V Kranjski Gori se je danes odvilo prvo mednarodno zimsko poslovno srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 100 obrtnikov in podjetnikov iz sedmih držav. Častni gost dogodka je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je izpostavil, da so tovrstna srečanja odlična za odpiranje novih poslovnih priložnosti.