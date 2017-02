Vodstvo NSi danes tudi o pokojninski reformi in ukrepih za podporo družini

Ljubljana, 4. februarja - Na letnem posvetu se bo danes dopoldne v Celju sestalo vodstvo NSi, da bi, kot so napovedali, razpravljali o nadaljnjih aktivnostih stranke. Na posvetu, ki se ga bodo udeležili tudi člani sveta in izvršilnega odbora, naj bi več pozornosti sicer namenili pokojninski reformi ter ukrepom in rešitvam za podporo družini.