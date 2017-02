Festival Tribeca bo odprl dokumentarec o producentu Clivu Davisu

New York, 5. februarja - Filmski festival Tribeca bosta 19. aprila odprla dokumentarec in koncert, posvečena glasbenemu producentu Clivu Davisu, ki je stal za številnimi glasbeniki, od Janis Joplin do Whitney Houston. Premieri filma Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives bo sledil koncert z glasbeniki, kot so Aretha Franklin, Jennifer Hudson ter Earth, Wind & Fire.