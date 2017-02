Sodelujoči na okrogli mizi o različnosti opozorili, da smo vsi samo ljudje

Ljubljana, 3. februarja - Sodelujoči na okrogli mizi, ki jo je Pionirski dom - Center za kulturo mladih pripravil v okviru festivala Bobri, so poudarili, da je vsak od nas ali naših bližnjih že ali pa še bo izkusil, kako je biti tujec. Tako lahko bolje razumemo, kaj potrebujejo tisti, ki so se kot tujci znašli v Sloveniji. Vsi smo samo ljudje, so opozorili.