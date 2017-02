Otroci v gozdu v Nemčiji odkrili zaklad in dobili nagrado

München, 3. februarja - Skupini nemških otrok so se uresničile sanje številnih malih nadebudnežev. V gozdu na Bavarskem so namreč lansko poletje naleteli na pravi zaklad iz zlatih palic in novcev v vrednosti okoli 250.000 evrov in ga, verjetno kljub skominam, odnesli na policijo. Pol leta kasneje se je oglasil lastnik zaklada, ki je v zahvalo poštene otroke nagradil.