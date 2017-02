Svetovni dan boja proti raku v znamenju osveščanja o bolezni in zdravem načinu življenja

Ljubljana, 3. februarja - Svetovni dan boja proti raku, ki ga obeležujemo 4. februarja, je namenjen osveščanju o bolezni in zdravem načinu življenja. Slovenija je po številu smrti zaradi raka še vedno v vrhu držav EU in OECD. Pri nas vsako leto zboli več kot 13.000 ljudi. Najpogostejši raki pri nas so rak kože, debelega črevesa in danke, pljuč, dojke ter prostate.