Na Dunaju prihodnji teden notranji in obrambni ministri o izzivih migracij

Dunaj/Ljubljana, 3. februarja - Na Dunaju bo prihodnjo sredo srečanje notranjih in obrambnih ministrov srednjeevropskih in balkanskih držav. Kot so danes za STA potrdili v avstrijskem notranjem ministrstvu, so povabili ministre iz Slovenije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške, Albanije, BiH, Črne gore, Makedonije, Srbije, Kosova in Grčije.