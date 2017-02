Otrokom bi lahko škodila tudi posredna izpostavljenost kajenju

San Francisco, 3. februarja - Znanstveniki so danes izdali opozorilo, da bi lahko bili ostanki tobačnega dima, ki se oprimejo tal, sten in pohištva, prav tako ali še bolj škodljivi kot pasivno kajenje. Tovrstno posredno izpostavljenost tobačnemu dimu so poimenovali kajenje iz tretje roke, nevarna pa naj bi bila predvsem za otroke.