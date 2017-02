Statistika: V Sloveniji leta 2015 več kot 26.000 kulturnih prireditev

Ljubljana, 5. februarja - Ob slovenskem kulturnem prazniku je Statistični urad RS (Surs) objavil podatke o dogodkih v kulturi v letu 2015. V gledališčih, koncertnih dvoranah, kulturnih domovih in muzejih so zabeležili 26.200 prireditev, založbe so izdale 5411 knjig in brošur, od tega skoraj 1670 leposlovnih del. Država je kulturi namenila 0,8 odstotka BDP.