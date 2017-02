Tudi Ljubljanski grad lani z rekordnim obiskom

Ljubljana, 3. februarja - Ljubljana je lansko leto zaključila s številnimi turističnimi rekordi, podrli so ga tudi na Ljubljanskem gradu. Kot so sporočili, so zabeležili skoraj 1,25 milijona obiskovalcev, tirna vzpenjača pa je prepeljala največ potnikov v desetih letih, in sicer 413.111. Več kot milijon obiskovalcev so na gradu našteli že četrto leto zapored.