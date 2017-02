Športniki pozdravili sistemske načrte ministrstva za šport

Ljubljana, 3. februarja - Maja Makovec Brenčič, ministrica, pristojna za šport, se je sestala z nekdanjimi vrhunskimi športniki Bojanom Križajem, Brigito Bukovec, Iztokom Čopom, Alenko Dovžan, Rožletom Prezeljem in Petro Robnik ter z njimi govorila o novem predlogu zakona o športu. Športniki so večino predlaganih rešitev za slovenski šport podprli, so sporočili z MIZŠ.