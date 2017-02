Obseg najetih posojil gospodinjstev narašča

Ljubljana, 5. februarja - Obveznosti podjetij so konec tretjega lanskega četrtletja znašale 78,3 milijarde evrov in so se v enem letu zmanjšale za 2,1 milijarde evrov. Medtem so se obveznosti gospodinjstev povečale za 139 milijonov evrov in so konec tega obdobja znašale 12,3 milijarde evrov, v poročilu Finančni računi Slovenije ugotavlja Banka Slovenije.