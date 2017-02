Reforma deželne ustave avstrijske Koroške pod vprašajem zaradi nasprotovanja ÖVP omembi slovenske manjšine

Celovec, 6. februarja - Reforma deželne ustave avstrijske Koroške, katere jedro je odprava t. i. proporca v deželni vladi, je zaradi spremembe stališč Ljudske stranke (ÖVP), ki sedaj nasprotuje omembi slovenske manjšine v novi deželni ustavi, v teh dneh postavljena pod vprašaj. Koalicijska partnerja, SPÖ in Zeleni, ter koroški Slovenci so začudeni in ogorčeni.