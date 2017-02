Jeseniški hokej pred 60 leti do prvega naslova prvakov

Jesenice, 3. februarja - Jeseniški hokejisti so v dolgih desetletjih zbrali številne lovorike, kup naslovov prvaka že v nekdanji državi in tudi v samostojni Sloveniji. Zdaj po hokejski poti v železarskem mestu stopa nov klub, danes pa se vsi jeseniški ljubitelji tega športa spominjajo pomembne okrogle obletnice: pred 60 leti so Jeseničani prvič postali državni prvaki.