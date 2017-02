Gledališče Glej v leto 2017 z novo obliko vodstva in novim konceptom

Ljubljana, 4. februarja - V Gledališču Glej so v leto 2017 vstopili prenovljeni. Svoje podporne programe bodo preusmerili na nova področja, ki jih večinske institucije ne podpirajo, umetniški program pa z raznolikosti preusmerjajo v kakovost. Prav tako so se odpovedali funkciji umetniškega vodje in jo nadomestili z aktivnim umetniškim svetom, je za STA povedal Jure Novak.