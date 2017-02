Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 4. februarja - Pri Mladinski knjigi so v zbirki Nova lirika izdali pesmi Hansa Arpa z naslovom Dada in druge pesmi, pri mariborski založbi Litera pa romaneskni prvenec Gregorja Kosija Celica št. 2. Založba Miš je izdala teoretsko delo Janje Vidmar Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature in mladinsko delo Anne Woltz Mavec.