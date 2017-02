Popovich rekordno v San Antoniu, Howard pa nezaustavljiv v Houstonu

New York, 3. februarja - Košarkarji v severnoameriški ligi NBA so v noči na petek odigrali štiri dvoboje; klubi slovenskih igralcev niso nastopili, v San Antoniu so gledalci pozdravili rekordno zmago trenerja Gregga Popovicha, v Houstonu pa je blestel njihov nekdanji igralec Dwight Howard, ki je zrežiral zmago Atlante.