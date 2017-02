Ameriška veleposlanica v Varnostnem svetu ZN kritična do Rusije

New York, 3. februarja - Veleposlanica ZDA v ZN Nikki Haley je med četrtkovo razpravo v Varnostnem svetu ZN kritizirala Rusijo in zagotovila, da ZDA ne bodo odpravile sankcij, dokler Moskva Krima ne vrne Kijevu. Njene besede so vzbudile pozornost, ker je predsednik ZDA Donald Trump doslej izražal željo po izboljšanju odnosov z Moskvo.