Amazon kljub večjemu četrtletnemu dobičku razočaral analitike

New York, 3. februarja - Spletna prodajalna Amazon je v zadnjem četrtletju lanskega leta čisti dobiček na delnico iz enakega četrtletja predlani povečala z enega na 1,54 dolarja, prihodki pa so narasli s 35,6 na 43,7 milijarde dolarjev. A to je bilo manj, kot so pričakovali analitiki Wall Streeta, in delnice so se pocenile.