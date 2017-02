Repas v Domžalah do 2021

Domžale, 2. februarja - Nogometni klub Domžale in 19-letni vezist Jan Repas sta danes podpisala novo pogodbo, ki Domžalčana z matičnim klubom veže do konca sezone 2020/2021. Kot so sporočili Domžalčani, je s predstavami v letošnji sezoni dodobra opozoril nase, v najmočnejši slovenski ligi je odigral 18 tekem ter dosegel dva gola.