Na Otoku zaradi milijonskih poneverb zaprli šest bančnikov

London, 2. februarja - Britansko sodišče je poslalo za zapahe šest nekdanjih bančnikov in finančnikov, ki so poneverili za 245 milijonov funtov, denar pa zapravili za prostitutke in luksuzne počitnice, poroča danes britanski BBC. Med šesterico sta tudi dva nekdanja vodilna uslužbenca banke HBOS, ki jo je morala iz finančnih težav med krizo reševati država.