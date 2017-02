Vsestranski ustvarjalec Andrej Medved praznuje 70 let

Ljubljana, 3. februarja - Svoj 70. rojstni dan danes praznuje pesnik, urednik, prevajalec, esejist, filozof in likovni kritik Andrej Medved. Napisal je več kot 50 pesniških zbirk, za katere je prejel več nagrad: Veronikino, Jenkovo in nagrado Prešernovega sklada. Leta 2014 so mu podelili tudi Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo za galerijsko-muzejsko dejavnost.