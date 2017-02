Po novem bo sodno prakso objavljalo tudi ministrstvo za pravosodje

Ljubljana, 4. februarja - Nov sodni red, ki je začel veljati v začetku leta, prinaša novost tudi pri objavi sodne prakse. Za objavo slednje bo od zdaj skrbelo tudi ministrstvo za pravosodje in ne več zgolj vrhovno sodišče. V prvi fazi bodo kot do zdaj objavljene vse pomembnejše odločitve vrhovnega in višjih sodišč, postopoma pa tudi pomembnejše prvostopenjske sodbe.