IATA ob rekordnem letalskem prometu svari pred protekcionističnimi ukrepi

Ženeva, 5. februarja - Letalske družbe so lani prepeljale rekordnih 3,7 milijarde potnikov, kar je 6,3 odstotka več kot leto prej. Po podatkih mednarodnega združenja za zračni promet (IATA) so se pocenile tudi letalske vozovnice, s čimer so potovanja postala bolj dostopna. Nadaljnji razvoj industrije pa lahko ogrozijo različni protekcionističnimi ukrepi, opozarja IATA.