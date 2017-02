Zvečer podelitev priznanj Zveze kulturnih društev Ljubljana

Ljubljana, 3. februarja - Zveza kulturnih društev Ljubljana bo desetič podelila priznanja ljubiteljskim kulturnim društvom in posameznikom za njihove dosežke in zasluge pri umetniškem vodenju, organiziranju in spodbujanju ter podpiranju kulturnega dela v Mestni občini Ljubljana. Letos bodo podelili osem priznanj, zlato prejme Mileva Sovdat iz Šentjakobskega gledališča.