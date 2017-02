Lichtsteiner podaljšal z Juventusom do junija 2018

Torino, 2. februarja - Švicarski nogometni reprezentant Stephan Lichtsteiner je podaljšal pogodbo z italijanskim prvakom Juventusom do junija 2018, so potrdili Torinčani; 33-letni branilec se je v Juventus preselil leta 2011 iz rimskega Lazia in s staro damo osvojil pet zaporednih naslovov prvaka.