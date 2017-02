Ptičja gripa se je razširila tudi v Belgijo

Bruselj, 2. februarja - Ptičja gripa, ki se širi po Evropi - med drugim je prizadela perutninske farme v Franciji in Nemčiji - se je razširila tudi v Belgijo. Tamkajšnje oblasti so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prisotnost aviarne influence podtipa H5N8 potrdile v Flandriji med Brusljem in Gentom.