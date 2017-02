V noči na petek na jugozahodu znova pričakovati porast vodotokov

Ljubljana, 2. februarja - Reka Vipava in ostale reke na jugozahodu bodo v noči na petek ponovno začele naraščati. Ob okrepitvi padavin in predvidenih nalivih v petek čez dan lahko reke in manjši vodotoki v jugozahodni in osrednji Sloveniji ponovno presežejo opozorilne pretoke in se razlijejo v manjšem obsegu, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).