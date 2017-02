Odbor prepustil odločitev glede hrambe vrednostnih papirjev DZ

Ljubljana, 2. februarja - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je podprl predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov, ki dovoljuje vodenje in hrambo vrednostnih papirjev le investicijskim družbam in bankam. Člen glede prepovedi opravljanja teh storitev odvetnikom in notarjem je pustil odprt in ga bo dorekel na februarski seji DZ.