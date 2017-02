Najuspešnejši športnoplezalni par sta Janja Garnbret in Domen Škofic

Ljubljana, 2. februarja - Najuspešnejši slovenski športnoplezalni par v letu 2016 sta pričakovano Janja Garnbret in Domen Škofic. Najboljša alpinista sta Tjaša Jelovčan in Luka Lindič, nagrado za življenjsko delo na področju alpinizma je prejel Andrej Štremfelj, medtem ko sta najuspešnejši ledni plezalec in turni smučar leta Janez Svoljšak in Nejc Kuhar.