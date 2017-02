Podarite stare telefone za olimpijske medalje

Tokio, 3. februarja - Olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu 2020 bodo bržčas zelo tehnološke. Japonci bodo naredili vse, da pokažejo svoje sposobnosti na tem področju, kar so nakazali že s predstavitvijo ob koncu lanskih iger v Riu. Prizadevajo pa si, da bi bili tudi ekološki, zato so prireditelji iger prebivalce te države pozvali, naj jim podarijo stare telefone.