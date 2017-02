ŽTK Maribor od danes do nedelje gosti Davisov pokal

Maribor, 3. februarja - Teniška igrišča ŽTK Maribor bodo od danes do nedelje prizorišče dvoboja prvega kroga druge evroafriške skupine Davisovega pokala med Slovenijo in Monakom. Ekipa kapetana Blaža Trupeja je nesporna favoritinja, vlogo pa bosta prvi dan skušala upravičiti Blaž Kavčič in Grega Žemlja.