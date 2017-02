Pet slovenskih prvoligašev do denarne pogače Uefe

Nyon, 2. februarja - Evropska nogometna zveza (Uefa) je objavila zneske, ki so jih klubi prejeli za igralce, ki so sodelovali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in na prvenstvu v Franciji. Slovenija se sicer ni uvrstila na EP, kljub temu pa je pet slovenskih prvoligašev prejelo denar za igralce, ki so za slovensko reprezentanco igrali v kvalifikacijah.