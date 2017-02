Evropska komisija začenja posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike

Bruselj, 2. februarja - Evropska komisija je začela trimesečno javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike. Posodobljena in poenostavljena skupna kmetijska politika bo obravnavala ključne izzive kmetijstva in podeželskih območij ter podpirala spodbujanje delovnih mest in rasti, trajnostni razvoj in proračun, usmerjen v rezultate, pa tudi poenostavitev.